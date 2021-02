Sprememba formata: Krimovke in Celjani že v izločilnih bojih LP

Uroš Bregar in Nina Zulić

Med tekmami lige prvakinj, ki jih je zveza danes registrirala z izidom 10:0 in z dvema točkama za zmagovalke, je tudi ena slovenskih prvakinj. Obračun Krim Mercator - Esbjerg so tako za zeleno mizo dobile Danke.

Kot so pojasnili na EHF, so se za ta korak odločili, ker ne bi mogli pravočasno izvesti vseh neodigranih ali prestavljenih tekem. Za primerljivi tekmovanji v moški konkurenci (liga prvakov in evropska liga) za zdaj takšne odločitve še niso sprejeli, pri EHF še upajo, da bodo lahko pravočasno izvedli vse manjkajoče dvoboje.

Zaradi današnje odločitve pa je EHF tudi spremenila sistem izločilnega dela v obeh najmočnejših klubskih tekmovanjih. Po novem bodo tako v izločilne boje napredovale vse ekipe iz obeh skupin tako v ligi prvakov kot ligi prvakinj, nato pa bodo sledili boji po sistemu 1-8, 2-7, 3-6 in 4-5 z ekipami iz druge skupine. Sistema tekmovanj v obeh evropskih ligah pa EHF ne bo spreminjala.

Velja dodati, da ni zanemarljivo, da bo prvouvrščena ekipa, ki je v preteklih sezonah mesto v četrtfinalu že imela zagotovljeno, morala zdaj odigrati tekmo več, saj se bo njihova pot začela že v osmini finala.