EHF zaradi dogajanja pred tekmo s Srbijo Sloveniji izdala opomin

Slovenski tabor je v sredo javno odločno zanikal obtožbe, da snema trening srbske izbrane vrste, lokalni organizacijski odbor in Rokometna zveza Slovenije (RZS) pa sta v skupni izjavi za javnost pojasnila prisotnost tablice in telefona v dvorani, kjer so potekali treningi. Zapisala sta, da je bila oprema tam zaradi rojstnodnevnega slavja ene od reprezentantk, ki so ga njene soigralke želele posneti.

Obtožbe o domnevnem snemanju treninga Srbkinj je sprožila predsednica srbske zveze Milena Delić , ki je že pred uradno pritožbo Srbije na Facebooku objavila fotografije ponedeljkovega treninga Srbkinj v dvorani Tri lilije v Laškem, s katerih naj bi bilo razvidno, da nekdo skrivaj snema dogajanje v dvorani. Na objavljenih fotografijah je vidna kartonska škatla z izrezanimi odprtinami, v njej pa nastavljena tablica in mobitel. Srbski mediji so se zaradi tega po tekmi na dolgo razpisali o "škandalu" iz Laškega.

"Po prejemu pritožbe je stekla interna preiskava EHF, da se nemudoma razjasnijo okoliščine, lokalni organizator pa je bil pozvan tudi k izjavi v povezavi z okoliščinami," sta v sredini izjavi še pojasnila organizacijski odbor in RZS.

"Vsem, ki so zaradi tega neljubega dogodka bili morda prizadeti, se v imenu celotnega organizacijskega odbora EHF EURO 2022 in RZS iskreno opravičujemo. RZS in organizacijski odbor EHF Euro 2022 sta vedno in bosta tudi v bodoče močno zagovarjala transparentnost, poštenost in visoke etične standarde ter ničelno toleranco do vseh nepoštenih praks v športu," sta še zapisala.

Na slovensko opravičilo se danes sklicuje tudi EHF. Kot je pojasnil Schöneich, so v postopku zabeležili opravičilo, ki ga je slovenska zveza javno objavila, dodatno pa se je po njegovih navedbah slovenska zveza opravičila tudi srbskim kolegom. S tem je na tej točki zadeva zaključena, je še dodal predstavnik EHF.