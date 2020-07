Spremljevalno osebje Jumbo Visme: 'Tu smo zato, da imajo fantje vse, kar potrebujejo'

Pri uspehih ekipe Jumbo Visma so navadno najbolj izpostavljeni kolesarji, na čelu s Primožem Rogličem. A skoraj enako pomemben za vrhunske dosežke tekmovalcev je tudi vsak od 120 članov spremljevalnega osebja, ki pred začetkom dirk in treningov skrbi za avto-park nizozemskega moštva. Takrat se odprejo vrata servisnih delavnic, avtobusa in kuhinje, vse, da bi imeli Roglič in druščina idealne pogoje za treninge in dirke.