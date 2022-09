Ekipa sveta osvojila pokal Laver

Teniška ekipa sveta je zmagovalka pokala Laver. Po drugem dnevu so varovanci nekdanjega ameriškega zvezdnika Johna McEnroeja imeli zaostanek štirih točk, zadnji dan tekmovanja pa so v londonski Areni O2 dobili tri dvoboje. Odločilno 13. točko jim je priigral Američan Frances Tiafoe, ki je premagal Grka Stefanosa Cicipasa z 1:6, 7:6 (11) in 10:8.

icon-expand Tiafoe slavi zmago nad Cicipasom. FOTO: AP Pred tem je kanadsko-ameriška naveza Felix Auger Aliassime/Jack Sock v današnjem prvem dvoboju ukanila italijansko-britansko teniško kombinacijo Matteo Berrettini/Andy Murray z 2:6, 6:3 in 10:8. Nato je bil Auger Aliassime presenetljivo boljši od Srba Novaka Đokovića s 6:3 in 7:6 (3), v zadnjem dvoboju pa je Tiafoe na kolena položil Cicipasa z 1:6, 7:6 (11) in 10:8. Na sceno bi morala danes stopiti še Norvežan Casper Ruud in Američan Taylor Harry Fritz, njun dvoboj pa so nato organizatorji odpovedali. Prvi dan tekmovanja je vsaka zmaga štela eno, drugi dan dve, tretji dan pa tri točke. Končno zmago si je priigrala zasedba, ki je prva osvojila 13 točk. PREBERI ŠE Federer odigral zadnjo tekmo v karieri Na pokalu Laver je igralsko kariero končal legendarni Švicar Roger Federer. Kar 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam - več zmag od njega imata le Španec Rafael Nadal (22) in Srb Novak Đoković (21) - se je od tenisa poslovil v petek, v svojem zadnjem dvoboju pa je združil moči z Nadalom ter v igri parov klonil proti ameriški navezi Tiafoe/Sock. * Izidi: Evropa - Ekipa sveta 8:13 - petek, 23. september: Casper Ruud (Nor) - Jack Sock (ZDA) 6:4, 5:7, 10:7; Stefanos Cicipas (Grč) - Diego Schwartzman (Arg) 6:2, 6:1; Andy Murray (VBr) - Alex de Minaur (Avs) 7:5, 3:6, 7:10; Roger Federer/Rafael Nadal (Švi/Špa) - Jack Sock/Frances Tiafoe (ZDA) 6:4, 6:7 (2), 9:11; - sobota, 24. september: Matteo Berrettini (Ita) - Felix Auger-Aliassime (Kan) 7:6 (11), 4:6, 10:7; Cameron Norrie (VBr) - Taylor Fritz (ZDA) 1:6, 6:4, 8:10; Novak Đoković (Srb) - Frances Tiafoe (ZDA) 6:1, 6:3; Mateo Berrettini/Novak Đoković (Ita/Srb) - Alex de Minaur/Jack Sock (Avs/ZDA) 7:5, 6:2; - nedelja, 25. september: Mateo Berrettini/Andy Murray - Felix Auger-Aliassime/Jack Sock 6:2, 3:6, 8:10; Novak Đoković (Srb) - Felix Auger-Aliassime (Kan) 3:6, 6:7 (3); Stefanos Cicipas (Grč) - Frances Tiafoe (ZDA) 6:1, 6:7 (11), 8:10.