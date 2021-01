Pogačarjeva ekipa kot prva na svetu opravila cepljenje

Pogačar (na fotografiji) se je z lanskega Toura vrnil s pokalom za skupnega zmagovalca in legendarno rumeno majico.

"Celotna ekipa je vesela, da je s cepljenjem dobila priložnost zaščititi sebe in druge. Čestitamo Emiratom in vsem partnerjem tega programa," je po poročanju tiskovne agencije AFP dejal vodja ekipe Mauro Gianetti .

Cepilo se je 27 kolesarjev, seveda tudi Slovenec Tadej Pogačar, prejeli pa so kitajsko cepivo Sinopharm CNBG, ki so ga odobrili v Združenih arabskih emiratih. Člana UAE Team Emirates sta tudi kolesar Jan Polancin športni direktor Andrej Hauptman.

"Smo prva profesionalna kolesarska ekipa, ki je prejela covid-19 cepivo,"so zapisali na družbenem omrežju Twitter.