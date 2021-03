Ekipa Trek zaradi koronavirusa odpovedala dirko Gent - Wevelgem

"Eden od članov ekipe je bil na petkovem testiranju pozitiven na novi koronavirus. Zato smo ga nemudoma poslali v samoosamitev, prav tako vse, ki so bili z njim v tveganem stiku. Nato je celotna ekipa opravila dodaten test PCR, ki je razkril še en pozitiven izvid enega od izoliranih članov moštva," so pri Treku zapisali v izjavi za javnost. "Ekipa se je zato odločila, da se umakne z dirke Gent - Wevelgem, medtem ko izvajamo dodatne teste, preden bomo lahko varno za vse udeležence nadaljevali tekmovanja," so še zapisali. Tik pred startom je bila z dirke izključena tudi ekipa Bora-hansgrohe, saj je organizator presodil, da sedemnajst njenih članov sodi v skupini "visoko rizičnih stikov", saj je bil eden od tekmovalcev na petkovi dirki E3 Saxo Bank Classic pozitiven. Celotna ekipa je morala zato v sedemdnevno karanteno. Zaradi tega bo ekipa izpustila tudi sredino dirko Dwars door Vlaanderen (31. 3.).