Ekspresno slovo Kerberjeve v prvem krogu Roland Garrosa

Angelique Kerberje turnir v Roland Garrosu začela kot peta nosilka, a bila povsem nemočna v dvoboju z rusko najstnico Anastasio Potapovo. 81. igralka z računalniške lestvice WTA je kar s šestimi odvzemi začetnega udarca prišla do prepričljive zmage v dveh nizih, na igrišču Philippa Chartierja je 18-letnica slavila z rezultatom 6:4 in 6:2. Slovo Nemke sicer ni tako presenetljivo, glede na to, da je imela v pripravah na turnir veliko težav z boleznijo in poškodovanim gležnjem, zaradi katerega je predčasno končala z nastopi na turnirju v Madridu, odpovedala pa je tudi rimski masters.

Po zmagi v Wimbledonu je imela priložnost, da v Parizu kot šele sedma igralka v zgodovini osvoji vse največje turnirje, a bo morala na ponovitev dosežka rojakinje Steffi Graf, ki je sicer samo Roland Garros osvojila šestkrat, največje turnirje pa skupno 22-krat, počakati vsaj še eno leto. Obeti sicer niso najboljši, nemška zvezdnica je namreč v Parizu v prvem krogu izpadla že tretjič v zadnjih štirih letih, najdlje je prišla do četrtfinala (2018 in 2012). Potapovo na sploh njenem prvem nastopu na slovitem pariškem turnirju čaka zmagovalka dvoboja med Kitajko Vang Jafanin Čehinjo Marketo Vondroušovo.

<slika_1>Prigarana zmaga Muguruze, naprej še Ruud in Čilić

Rusinja je dvoboj s Kerberjevo dobila v uri in 14 minutah ter z 28 "winnerji" prišla do svoje prve zmage nad igralko iz prve deseterice svetovne jakostne lestvice. Če je zmagovalka lanskega Wimbledona v prvem nizu še nudila odpor, Potapova ga je dobila z odvzemom začetnega udarca v deseti igri, je v drugem bila povsem nemočna. Rusinja je povedla z 4:0, nato pa v svojem debitantskem nastopu v Parizu brez večjih znakov napetosti potrdila zmago.

Naporen uvodni obračun turnirja je za Španko Garbine Muguruza, zmagovalko OP Francije iz leta 2016, ki je potrebovala tri nize, da je odpravila žilavo Taylor Townsend. 23-letnica iz Chicaga je prvi niz dobila s 7:5, nato pa se je Muguruza vrnila v igro ter slavila s 6:2 in 6:2. V moški konkurenci Marin Čilićni imel večjih težav z Italijanom Thomasom Fabbianom, Hrvat je napredoval s 6:3, 7:5 in 6:1 v nizih.

Hercogova odpira slovenske nastope

Slovenija ima v uvodnem krogu drugega velikega slama sezone kar pet predstavnikov v posamični konkurenci. Prva bo na igrišča še danes ob predvidoma 17.30 stopila Polona Hercog, ki jo čaka dvoboj z 32. igralko sveta Belorusinjo Aliaksandro Sasnovič. V ponedeljek bodo predvidoma dvoboje prvega kroga odigrali Aljaž Bedene in Blaž Rolav moški konkurenci ter Dalila Jakupovićin Tamara Zidanšekv konkurenci posameznic.

Najtežje delo na papirju čaka 29-letnega Bedeneta, trenutno 97. igralca sveta, njegov tekmec pa bo sedem let mlajši Hrvat Borna Ćorić, 15. igralec na svetovni računalniški lestvici in 13. nosilec Roland Garrosa. Rola se bo pomeril s še enim kvalifikantom, Švedom Mikaelom Ymerjem, Zidanškovo, 68. igralko sveta, čaka 20. nosilka turnirja Elise Mertensiz Belgije, Jakupovićevo pa japonska kvalifikantka Kurumi Nara.

Izidi, Pariz, veliki slam (42,66 milijona evrov), 1. krog:

Moški

Marin Čilić (Hrv/11) ‒ Thomas Fabbiano (Ita) 6:3, 7:5, 6:1;

Casper Ruud (Nor) ‒ Ernests Gulbis (Lat) 6:2, 7:6 (2), 6:0;

Ženske

Anastazija Potapova (Rus) ‒ Angelique Kerber (Nem/5) 6:4, 6:2;

Garbine Muguruza (Špa/19) ‒ Taylor Townsend (ZDA) 5:7, 6:2, 6:2;

Petra Martić (Hrv/31) ‒ Ons Jabeur (Tun) 6:1, 6:2;

Johanna Larsson (Šve) ‒ Magdalena Rybarikova (Slk) 6:3, 6:4.