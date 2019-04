Ekspresno zaslužil pol milijona evrov, oče pa ga pošilja nazaj v šolo

Večina najstnikov bi se najbrž spraševala, kaj naj s 570.000 evri, kolikor jih je v tem koledarskem letu zaslužil mladi Kanadčan. Toda oče Felixa, tj. Sam Aliassime, ima za sina drugačne načrte in mu sporoča, da denar ni tisto, na kar bi se moral zanašati v življenju. "Moj oče mi je pred kratkim poslal sporočilo, da ima zame tri nasvete. Naj še naprej trdo delam, naj ostanem isti človek in naj si poiščem šolo," je pred začetkom turnirja v Barceloni, kjer je Kanadčan 16. nosilec turnirja, razkril Aliassime. "Želi si, da bi se znova vrnil v šolo, tako da si bom moral očitno poiskati izobraževanje na daljavo," je še dodal komaj 18-letni Felix, trenutno 31. igralec sveta. Ta je v Riu med drugim kot povabljenec na turnir premagal drugega nosilca, Italijana Fabia Fogninija, ki je prav v nedeljo osvojil svoj prvi masters v karieri v Monte Carlu. Med večje zmage v kratki karieri si lahko šteje tudi uspeha nad Stefanosom Tsitsipasom in Borno Čorićem.

"Srečo imam, da imam take ljudi okoli mene, ki mi pomagajo ostati enaka oseba. Vedno govorijo prave stvari in mi pomagajo sprejemati prave odločitve," je še pristavil mladi Kanadčan.