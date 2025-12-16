Od puščav do osemtisočakov, od razburkanih valov do morskih globin
V 30-letni naše zgodovine smo poročali s sten osemtisočakov, največjih puščav sveta, izza krmila najbolj ekskluzivnih dirkalnikov in številnih drugih krajev, kjer so se pisale zgodbe na meji možnega. Predvsem v 90. letih prejšnjega stoletja so bili ti športi kljub televizični nedostopnosti nekaj posebnega tudi v svetovnem merilu.
