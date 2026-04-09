Skozi dnevne sobe in po stopnicah: brutalni spust med hišami v faveli

Valparaiso, 09. 04. 2026 20.30 pred 52 minutami 2 min branja 1

Avtor:
David Stropnik
Valparaiso downhill

Dva meseca treninga vsekakor nista dovolj za najboljše ali bolje rečeno najdrznejše gorske kolesarje, še posebej tiste, ki se spopadajo z dirko po strmih ulicah čilskega Valparaisa. Nora dirka po stopniščih in ozkih prehodih med hišami, kjer ni prostora za napake, občutek hitrosti pa je dobesedno vrtoglav, se tam odvija že dobri dve desetletji in to ne glede na vse poškodbe in nevarnosti, ki jih prinaša tak urbani spust kot alternativa običajnim tekmovanjem z gorskimi kolesi.

Spust z gorskimi kolesi povezujemo z drvenjem skozi gozdove, travnike, preko skal in korenin, s hitrostjo tja proti 100 km/h, vse začinjeno s skoki in nagibi. A nekaj tekem na svetu naravno okolje, ovire in izzive zamenja za urbane, kar pomeni, da je vse skupaj le še bolj brutalno in je, če gre kaj narobe, tudi boleče. Ozka strma stopnišča Valparaisa ne dopuščajo prav nobenih napak in jih brezčutno kaznujejo.

"Pri pristanku je moje zadnje kolo eksplodiralo, padel sem preko krmila in udaril s prsnim košom v ograjo ter polomil nekaj reber. Najprej se je zdelo, da ne bom mogel več dirkati, a doktorji so opravili odlično delo in mi je uspelo," je dejal petouvrščeni Tomas Slavik.

A najboljšim so se tudi najtežji deli strmo speljane trase med favelami zdeli povsem obvladljivi, kljub vrtoglavim hitrostim ozko med hišami, pa tudi skozi njih, prav skozi dnevne sobe posameznih hiš tega čilskega obalnega mesta.

Valparaiso downhill
Valparaiso downhill
FOTO: Profimedia

A skrivnost zmage je, kot meni najhitrejši na tem urbanem spustu, v glavi. "Ključno je bilo, da sem ves čas razmišljal o tem, da bom zmagal," poudarja Sebastian Holguín.

Drugouvrščeni, le delček sekunde počasnejši Francoz Adrien Loron, je imel povsem drugačne misli: "Odkar sem postal oče, je cilj, da sem varen in se ogibam padcem, zato sem zadovoljen z rezultatom, predvsem pa s tem, da se domov vračam v enem kosu."

Kar seveda pri športu, kot je spust z gorskimi kolesi, ne glede na okolje ni samoumevno, a vseeno veliko bolj običajno kot pri disciplini prostega sloga, na primer na drugi kolesarski skrajnosti – Rampageu.

ekstremni šport favele čile gorsko kolesarstvo

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

JanezNovak13
09. 04. 2026 21.20
Ti pa imajo veliko kroglic.
