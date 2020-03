Ekvador, Avstralija in Kazahstan v finalnem delu Davisovega pokala

V japonskem mestecu Miki, kjer so zaradi novega koronavirusa igrali za zaprtimi vrati, je po posamičnih igrah prvi dan Ekvador povedel z 2:0, drugi dan tekmovanja pa sta v dvojicah Gonzalo Escobarin Diego Hidalgopremagala Bena Mclachlanain Jasutako Učijamos 7:6 (3) in 6:3 ter odločila dvoboj. Preostalih dveh posamičnih partij potem niso igrali. Japonska je igrala zelo oslabljena, brez svojih najboljših na čelu z Keijem Nišikorijem.

Avstraliji so zmago zagotovili Jordan Thompsonin John Millmans posamičnima petkovima zmagama, Millman je nato slavil tudi drugi dan tekmovanja, ko sta za znižanje poskrbela v paru Marcelo Demolinerin Felipe Meligeni Alves. Zadnjega dvoboja niso odigrali, kot tudi ne v Nursultanu, kjer je Kazahstan odpravil Nizozemce. Zanjo je edino točko prispeval Robin Hasee, ki je igral tudi med pari, kjer pa sta slavila Andrej Golubevin Aleksander Nedovjesov. Dve posamični zmagi je vpisal Aleksander Bublik, 51. igralec sveta in s tem najvišje uvrščeni med sodelujočimi na dvoboju.

Finale z 18 reprezentancami

V Zagrebu Hrvaška vodi proti Indiji z 2:0, taki so tudi izidi v Cagliariju, kjer je Italija povedla z Južno Korejo, v Bratislavi, kjer gostje iz Češke vodijo na sosedskem obračunu proti Slovaški, ter v Honoluluju, kjer ZDA vodijo proti Uzbekistanu. Izenačeni na 1:1 so dvoboji v Debrecenu med Madžarsko in Belgijo, v Düsseldorfu med Nemčijo in Belorusijo, v Stockholmu med Švedsko in Čilom, v Bogoti med Kolumbijo in Argentino ter v Gradcu med Avstrijo in Urugvajem.

V finalu v španski prestolnici bo igralo 18 reprezentanc, 12 se jih bo uvrstilo iz kvalifikacij, neposredno bodo nastopili lanski polfinalisti Španija, Kanada, Velika Britanija in Rusija, Francija in Srbija pa sta dobili posebni povabili.

Izidi, Davisov pokal, kvalifikacije:

Avstralija ‒ Brazilija 3:1

Japonska ‒ Ekvador 0:3

Kazahstan ‒ Nizozemska 3:1

Italija ‒ Južna Koreja 2:0

Avstrija ‒ Urugvaj 1:1

Hrvaška ‒ Indija 2:0

Nemčija ‒ Belorusija 1:1

Slovaška ‒ Češka 0:2

Švedska ‒ Čile 1:1

Kolumbija ‒ Argentina 1:1

ZDA ‒ Uzbekistan 2:0

Madžarska ‒ Belgija 1:1