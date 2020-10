Ekvadorcu Narvaezu 12. etapa dirke po Italiji

V skupnem seštevku na vrhu ni prišlo do sprememb, z nespremenjeno prednostjo še vedno vodi Portugalec Joao Almeida (Deuninck-Quickstep).

Dvanajsta etapa kolesarske dirke po Italiji je bila posvečena spominu na legendarnega Marca Pantanija, saj se je začela in končala v Cesanaticu, kjer je Italijan, ki je leta 2004 umrl zaradi prevelikega odmerka kokaina, živel in treniral. Z izjemo na začetku in na koncu tokrat v etapi praktično ni bilo ravnine, tekmovalci so skupno morali premagati 3800 metrov višinske razlike, čeprav vzponi niso bili dolgi in težki (trije so bili tretje, dva četrte in še nekaj nekategoriziranih). Preizkušnja je bila ustvarjena za ubežnike, čeprav so imeli tudi nekateri, ki se borijo za vrh, velikanski motiv. Predvsem Pantanijev prijatelj Domenico Pozzovivo, ki mu je bil "slonček" vzor.