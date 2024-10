Elegantne sodnike v Wimbledonu bo nadomestila umetna inteligenca

Po uspešnem testiranju je tehnologija ocenjena kot dovolj zmogljiva in čas je zrel za tako pomemben korak k večji natančnosti, so dejali organizatorji All England Cluba v izjavi za javnost. Elektronski sistem se zdaj uporablja na številnih teniških turnirjih. Na moški turneji ATP bo od leta 2025 popolnoma nadomestil linijske sodnike.

Rešitev je bila prisotna že nekaj let in se je zlasti zaradi koronske pandemije čedalje bolj uporabljala. Linijske sodnike so prav tako že ukinili na odprtih prvenstvih Avstralije in ZDA.