Ema Klinec za začetek poletne sezone zmagala v Courchevelu

Ob Klinec sta na uvodni tekmi na stopničkah stali še Japonka Sara Takanaši in Avstrijka Jacqui Seifriedsberger .

Do točk sta od Slovenk, ki so v sezono vstopile pod vodstvom novega trenerja Jurija Tepeša, prišli še Katra Komar na 20. in Taja Bodlaj na 26., medtem ko je Ajda Košnjek tokrat ostala brez finala.

Lanska poletna zmagovalka sezone Nika Vodan (prej Križnar) bo prve letošnje tekme izpustila in se reprezentančnim kolegicam pridružila kasneje.