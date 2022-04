Emma Raducanu ostala brez nohtov na nogah

"Nimam nohtov na nogah. Noga in čevlji so mi veliko drseli," je 19-letnica povedala novinarjem pred obračunom proti enajstkratnim prvakinjam.

Kapetanka britanske ekipe Anne Keothavong je dejala, da je nenavadna pritožba njene igralke zbegala ekipo, saj se najstnica pripravlja na prvi ekipni turnir na igrišču kot profesionalka. "Vsi smo malo prestrašeni zaradi Emminih prstov na nogah," se je pošalila.

"Na splošno je navzočih veliko neizkušenosti in novih izzivov, ki se ji obetajo letos, in to bo eden od njih. Vendar je pripravljena voditi to ekipo in upam, da bo vodila z zgledom," je še povedala. Zmagovalke obračuna v Pragi bodo napredovale v finale pokala Billie Jean King.