Emma Raducanu že zaključila z nastopi v Parizu

Dvoboj med 12. nosilko turnirja in nepostavljeno Belorusinjo je trajal dobri dve uri. Emma Raducanu je sicer obračun drugega kroga drugega grand slama sezone začela izjemno odločno. V peti igri prvega niza je prišla do odvzema servisa, nato pa za osvojitev prvega niza nasprotnico zlomila še v deveti igri (6:3). A nato je sledil pravcati kolaps zmagovalke zadnjega grand slama v New Yorku. Do konca obračuna je ob 33 nevsiljenih napakah dobila le še dve igri, Aljaksandra Sasnovič je drugi in tretji niz dobila z izidom 6:1 in 6:1. Spomnimo: 19-letna Britanka je letos sploh prvič nastopala na igriščih Roland Garrosa.