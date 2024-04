'Ena bitka je izgubljena, vojna še zdaleč ne'

OGLAS

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je lov na olimpijske igre začela s porazom proti gostiteljici olimpijskega kvalifikacijskega turnirja. Nemke so bile pretrd oreh za Slovenke, ki so domačinke lovile praktično skozi celoten obračun, na koncu pa izgubile s šestimi goli razlike. Izbranke črnogorskega stratega na slovenski klopi Dragana Adžića so si tako otežile boj za premierno uvrstitev na OI, a vstopnica še ostaja v igri, saj OI zagotavljata prvi mesti s turnirja. Poraz na reprezentanci ni pustil večjih posledic. Slovenska dekleta se po porazu proti sedmi najboljši reprezentanci z zadnjega svetovnega prvenstva zavedajo napak, ki so jih stale ugodnejšega rezultata. Še bolj pomembno je dejstvo, da boj za eno izmed dveh vozovnic v Pariz ostaja povsem odprt in da o napredovanju skorajda povsem odločajo le same.

Slovenske rokometašeice (na sliki Ana Gros z žogo) verjamejo, da si kljub uvodnemu porazu proti gostiteljicam Nemkam na koncu kvalifikacijskega turnirja v Ulmu lahko zagotovijo olimpijsko vozovnico za Pariz.

"Poraz se je zgodil. Bitka je izgubljena, ni pa izgubljena vojna," je na medijskem dogodku na edini prost dan v okviru štiridnevnega turnirja dejala Maja Svetik, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije. Primorka v slovenskem dresu je še dodala: "Moramo se psihično pobrati in iti dalje. Zavedamo se napak, ki smo jih delale proti Nemčiji. Grenak okus ostaja, a izgubljeno ni še prav nič. Treba se je zbrati in preostali tekmi na koncu pripeljati v našo korist." Na drugem preizkusu v Neu-Ulmu se bodo pomerile s Paragvajkami, ki na tem turnirju na papirju kotirajo najnižje, a so v četrtek proti Črni gori dokazale, da z njimi velja biti previden. Bronasti reprezentanci z zadnjega evropskega prvenstva so namreč tesno dihale za ovratnik 55 minut tekme, na koncu pa priznale premoč s 25:31.

Slovenija bo svojo drugo kvalifikacijsko tekmo za uvrstitev na OI odigrala v soboto proti Paragvaju.