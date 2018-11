Jubilej ene najbolj znanih fotografij: ko je Häkkinen postal 'Leteči Finec'

Ravno 7. novembra mineva 25 let od nastanka ene najbo lj prepoznavnih fotografij v zgodovini športa in formule 1. McLaren, ki ga je takrat vozil finski dirkač Mika Häkkinen , je na enem od treningov pred dirko za VN Avstralije v Adelaidu dobesedno "skočil v zrak", fotograf Mark Sutton pa je bil ob pravem času na pravem mestu in se skupaj s Skandinavcem vpisal v zgodovino.

"Za danes objavljam posebno uganko ... Uganite, kaj je to: to je Leteči Finec! Zakaj to objavljam/-o? Ker je jutri poseben dan!" je objavil Häkkinen. "Mladi fotograf Mark Sutton je bil šele drugo leto v F1, ko je v fotoaparat ujel redko skandinavsko bitje. Jutri (v sredo, op. a.) bo 25. obletnica ene najbo lj prepoznavnih v svetu motošporta."

"Naslonil sem se na nek zid, iskal sem namreč panoramsko fotografijo, nato pa sem zaslišal zvok zavor, pripravil lečo in posnel serijo fotografij, a nisem mogel ponovno izostriti, saj sem imel še naprej panoramsko nastavitev. Imel sem objektiv F2.8 300 mm, zato nisem mogel zamenjati goriščne razdalje, ničesar pa nisem mogel storiti s hitrostjo in časom osvetlitve. Lahko sem le pomeril in fotografiral," se je spominjal Sutton.

"V adelaidskem laboratoriju so mi razvili fotografije in pregledala sva jih z bratom. Ko sem videl Mikovo fotografijo, sem vzkliknil. Bila je izjemno jasna. Vsi fotografi so prišli gledat. To je eden največjih trenutkov moje kariere. Naredili smo več kopij fotografij, da bi jih pokazali Miku. Izjemno je bilo videti njegov obraz, ko je videl fotografijo. Podpisal jo je The Flying Finn (Leteči Finec, op. a.), kasneje je bil to njegov vzdevek,"je dodal.

Program avstralske televizije med dirkaškim koncem tedna v Adelaidu leta 1993, ko je zadnjo zmago pred tragično nesrečo slavil Brazilec Ayrton Senna: