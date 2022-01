Ena od možnih kazni: Bo Đokoviću prepovedan vstop v Avstralijo do leta 2025?

Če slednje zavrne pritožbo odvetniške ekipe Novaka Đokovića , odličnemu srbskemu teniškemu igralcu grozi izgon iz države in možnost prepovedi vstopa vanjo vse do leta 2025. To pomeni, da 34-letni Beograjčan naslednja tri leta ne bi mogel nastopiti na njemu tako ljubem turnirju za grand slam, ki ga je v preteklosti osvojil kar devetkrat.

Predvsem avstralski mediji so se razpisali o možnih sankcijah za številko ena svetovnega tenisa, ki zadnje dni preživlja v varovanem domu za prosilce za azil in čaka na (ponedeljkovo) odločitev pristojnega sodišča.

"Osebi, ki je vizum za vstop v državo zavrnjen, je mogoče prepovedati naknadno izdajo taistega kot tudi izdajo nadaljnjega začasnega vizuma za obdobje naslednjih treh let. Če bi se na ta način razpletla večdnevna Đokovićeva saga, je jasno, da bi Srb naslednjič lahko nastopil na Odprtem prvenstvu Avstralije šele leta 2025, torej v 38. letu starosti. Težko je v tem trenutku napovedati, kako se bodo pristojni odločili zaključiti primer, ki je (nepričakovano) razburkal športno in širšo svetovno javnost. A dejstvo je, da bi si Novak Đoković z bolj transparentno komunikacijo lahko privarčeval marsikatero težavo. Tako pa bo najverjetneje primoran zapustiti Avstralijo in se v rodno Srbijo vrniti z velikim črnim madežem na sicer izjemni športni karieri," so med drugim zapisali avstralski mediji.