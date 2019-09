Bask slavil v Baskiji, 'rdeči' Roglič dan preživel ob največjih rivalih

Veliki junak enajste etape dirke po Španiji je Mikel Iturria , ki je na domačih cestah svoji baskovski ekipi in rojakom priredil nepozaben dan na Vuelti. Sprva je kazalo, da bosta zmago domačinom prinesla Gorka Izagirre (Movistar) in Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA), prvi je sicer na vrh zadnjega vzpona (Col de Otxonda) pripeljal Avstralec Damien Howson (Mitchelton-Scott), a je nato udaril Iturria, ki se je 23 kilometrov pred koncem etape prebil v ospredje in ubežal tekmecem. Ti bi ga v zadnjih kilometrih kmalu ujeli, a je imel Bask dovolj moči ter z zajetno prednostjo prvi prečkal cilj v Dantxarinei.

Izagirre, Aranburu in Howson so morali na koncu priznati tudi premoč Špancu Jonathanu Lastri (Caja Rural-Seguros RGA) in Američanu Lawsonu Craddocku (EF Education First), ki sta si razdelila drugo oziroma tretje mesto. Oba sta zaostala šest sekund, toliko kot četrti Avstralec Howson in peti Francois Bidard(AG2R La Mondial). Ostali so zaostali več.

Sledi pot do Bilbaa in obisk "katedrale" ‒stadiona San Mames

Glavnina se po pričakovanjih ni naprezala, čez cilj je prišla z več kot 18 minutami zaostanka. Primož Rogličje tako brez težav zadržal rdečo majico vodilnega, v pelotonu je bil do konca tudi Tadej Pogačar(UAE Team Emirates), ki v skupnem seštevku ostaja peti z dobrimi tremi minutami zaostanka za rojakom. Sto osemdeset kilometrov dolga etapa med Saint-Palaisom in Urdax-Dantxarineo je ponudila priložnost za slavje ubežnikom, favoritom za najvišja mesta pa priložnost za nekaj počitka. V begu dneva je bilo 14 kolesarjev, Iturria pa je junaško napadel 25 kilometrov od cilja in kljub napetemu zaključku, ko bi ga tekmeci že skoraj ulovili, slavil največjo zmago v karieri.

Prihod Rogliča in kolegov v cilj enajste etape: