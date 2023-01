Enajsta etapa Lucianu Benavidesu, Mulec 26.

Argentinec Luciano Benavides je hitrostno preizkušnjo s prednostjo minute in 38 sekund dobil pred Avstralcema Danielom Sandersom in Tobyjem Priceom (+1,56). V skupnem seštevku motociklistov je vodstvo spet prevzel Američan Skyler Howes, ki ima 28 sekund prednosti pred Priceom ter dve minuti in 44 sekund pred starejšim bratom današnjega zmagovalca Kevinom Benavidesom. Tekma za naslov v konkurenci motociklistov je tako pred zadnjimi tremi preizkušnjami in ciljem v Damamu še zelo tesna.

Toni Mulec je v skupnem seštevku sicer eno mesto izgubil in je zdaj 27., za vodilnim Howesom pa zaostaja štiri ure, 45 minut in dve sekundi. Simon Marčič, ki je zaostal za slabih 38 minut, je pridobil še eno mesto in je 53. z zaostankom 12 ur, 23 minut in 22 sekund.

Petkova etapa, s 183 km hitrostnih preizkušenj, bo potekala od puščave Rub'al Kali oziroma prazne četrti (angl. Empty Quarter) nazaj do Šajbe.