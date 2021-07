Enajsta etapa pripadla Van Aertu, Pogačar povečal prednost

V ospredju je potekal boj med štirimi kolesarji, največ moči pa je imel Van Aert, ki se je okoli 11 km pred vrhom drugega prečkanja Ventouxa odpeljal Francozu Elissondu (Trek-Segafredo), pred tem pa je za sabo pustil še Alaphilippa in Nizozemca Baukeja Mollemo (Trek-Segafredo). V ozadju je potekal boj za skupno razvrstitev. Ineos je po prvi tretjini drugega vzpona na plešasto goro začel narekovati ostrejši ritem, 10 km pred vrhom pa je začel popuščati do te etape drugouvrščeni O'Connor. Okoli dva kilometra pred vrhom je napadel Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Sledil mu je sprva le Pogačar, medtem ko sta Carapaz in Uran zaostala, nato pa je popustil tudi slovenski as in do vrha izgubljal ter počakal na Ekvadorca in Kolumbijca. Na vrhu slovite gore je imel pred ciljnim spustom Vingegaard 40 sekund naskoka, skupina s Pogačarjem pa ga je do cilja ujela, Pogačar pa je v cilj pripeljal kot četrti z zaostankom 1:38 minute. Drugi in tretji sta bila Elissonde in Mollema (+1:14). Spredaj je bil neulovljiv van Aert, ki je slavil 23. zmago v karieri in četrto na francoski pentlji.

V četrtek bo na vrsti ravninska 12. etapa od Saint-Paul-Trois-Chateauxja do Nimesa (159,4 km).

Izidi, 11. etapa, Sorgues - Malaucene (198,9 km):

1. Wout Van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 5:17:43

2. Kenny Elissonde (Fra/Trek-Segafredo) + 1:14

3. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) isti čas

4. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 1:38

5. Rigoberto Uran (Kol/EF Education-Nippo) isti čas

6. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers)

7. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma)

8. Aleksej Lucenko (Kaz/Astana Premier-Tech) 1:56

9. Wilco Kelderman (Niz/bora-Hansgrohe) isti čas

10. Enric Mas (Špa/Movistar) 3:02

...

104. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 31:09

128. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 37:26



- skupni vrstni red:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 43:44:38

2. Rigoberto Uran (Kol/EF Education-Nippo) + 5:18

3. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 5:32

4. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 5:33

5. Ben O'Connor (Avs/Ag2r Citroen) 5:58

6. Wilco Kelderman (Niz/Team DSM) 6:16

7. Aleksej Lucenko (Kaz/Astana-Premier Tech) 6:30

8. Enric Mas (Špa/Movistar) 7:11

9. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 9:29

10. Pello Bilbao (Špa/Bahrain Victorious) 10:28

...

50. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 1:22:53

111. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 2:02:19