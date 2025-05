'Energija, disciplina in srce bodo ključni'

"Pred finalom seveda je nekaj pritiska, saj mora biti, drugače nekaj ne bi bilo okej. Gre pa za pozitiven pritisk, motivacijo. Celotno sezono smo trenirali in garali za takšne tekme. Finale ni vsak dan in to je za nas nagrada za celo sezono trdega dela. Bolj kot nervoza se čuti motivacija, da gremo do konca," v izjavi za uradno spletno stran Slovana razmišlja pred prvo finalno tekmo Tarik Mlivić. Finale državnega rokometnega prvenstva se igra na dve zmagi – prva tekma je v soboto, 31. maja ob 18. uri na Kodeljevem, druga v sredo, 4. junija, ob 20.15 v Rdeči dvorani, morebitna tretja pa v nedeljo, 8. junija, znova v Ljubljani.