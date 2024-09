Energija in odnos navdušila selektorja: Z odliko smo opravili zastavljeni načrt

Sedemnajsterica izbrank je na priprave prišla vidno motivirana in zagrizla v trdo delo na treningih. Sadove tega je preizkusila tudi na dveh tekmah, zaprtih za javnost, in tam nikakor ni razočarala.

Predzadnji ponedeljek v septembru se je ženska izbrana vrsta zbrala prvič po premiernem nastopu na olimpijskih igrah. Vstopila je v novo poglavje. V zelo pomlajeni zasedbi je opravila prvi ciklus priprav, ki je selektorju Draganu Adžiću prinesel precej dodatnih razlogov za optimizem. " Po prvem skupnem tednu (nove) reprezentance moram biti izjemno zadovoljen. Dekleta so od prvega trenutka kazala odlično energijo in odnos. Izredno dobro smo opravili zastavljeni načrt," je po šestih skupnih dneh za uradno spletno stran RZS misli strnil črnogorski strokovnjak na slovenski klopi.

Prenovljena Slovenija na krilih Stankove in Ljepoje do zmage proti Hrvaški

Slovenke so sploh prvi preizkus v prenovljeni zasedbi pričakale v Stožicah, kjer so se v sredo pomerile z ekipo Krima, ki domuje v isti dvorani, kot je trenirala reprezentanca. Prikazale so izjemno dinamično igro, v kateri ni manjkalo borbenosti in srčnosti. V prvem polčasu so si hitro priigrale štiri zadetke prednosti in v vodstvu vztrajale do polovice drugega polčasa, ko so jih tekmice ujele. Ekipi sta nato izmenjaje dosegali zadetke, nobeni se ni uspelo vidneje oddaljiti, na koncu pa se je obračun končal z rezultatom 25:25.

Nič drugače ni bilo minuli konec tedna v Prelogu na Hrvaškem, kjer so se slovenske rokometašice še enkrat izkazale. Na povabilo hrvaške rokometne zveze se je slovenska vrsta tja odpravila v petek, popoldne z domačo reprezentanco opravila skupni trening, na katerih sta obe preizkušali taktične zamisli svojih selektorjev, v soboto je sledila še tekma. Slovenke so na novem preizkusu znova hitro zagospodarile na igrišču, le da tokrat tekmicam vse do konca niso dopustile niti najmanjših možnosti za uspeh in zmagale s 25:18.