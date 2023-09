Energije za celo tovarno, nesrečna 13, ki je ni želel nihče, in lov za kravama

Je to resnično šport? Je eko reli resnično reli? Vprašanji in obtožbe, ki so jih v dirkaških vodah že vajeni. "Kaj naj rečem na takšna vprašanja? Najbolje jih je ignorirati," po dvodnevni preizkušnji pove nizozemska tekmovalka Beitske Visser , ki po zaključku dirke sicer ni računala na prav visoko uvrstitev. "Naredila sva veliko napak, ki naju bodo drago stale. Po poti sva se tudi izgubila," je priznala po prihodu v cilj. S sovoznikom Arthurjem Kammererjem sta upala, da bi jima rezultat izboljšala poraba energije, a naposled sta ostala na 12. mestu.

Skupni rezultati Bridgestone FIA pokala (točnost in poraba) kažejo, da se je na prvo mesto med 20 posadkami iz 10 različnih držav zavihtela slovenska ekipa Franka Špacapana in Sebastjana Kobala. Na drugem mestu je pristala španska ekipa ( Eneko Conde Pujana in Lukas Sergnese Bermudez ), tretje mesto pa je prav tako zasedla slovenska posadka, za volanom je sedel Aljoša Makarovič, na sovoznikovem sedežu pa Tadej Špacapan.

A v tej odločitvi ni bila edina. Podobno so se namreč v klasičnem reliju že stari mački letos odločili, da svoje sposobnosti preizkusijo še v tej za okolje prijaznejši reli disciplini. Med njimi je bil tudi Novogoričan Igor Žbogar , na njegovem sovozniškem sedežu pa je prvič v vlogi "kopilota" sedela kar njegova hčerka Veronika Žbogar . "Morali smo se preizkusiti tudi tukaj. Ni sicer to tisti klasični reli, ki mi je trenutno še vedno bolj pri srcu. Ampak prišli smo v cilj in to je najbolj pomembno," je povedal po zaključku drugega dne.

"To je izjemno zahtevna preizkušnja, tudi za sovoznika. Paziti je treba, da voziš po 'road booku', točno po določeni trasi. Vsako odstopanje od določene povprečne hitrosti pa se kaznuje z odvzemom točk," pojasni. Ob tem morajo voziti tudi znotraj cestnoprometnih predpisov in pomešani v promet.

Franko Špacapan , zmagovalec FIA pokala na letošnjem reliju, do dirke z električnimi vozili goji posebno spoštovanje. "To je točnostni reli, ki je sicer zelo običajen na dirkah starodobnikov, prav tako pa vse večjo prepoznavnost pridobiva tudi v tujini. Tudi v Sloveniji se o eko reliju govori vse pogosteje," je vesel . Smisel točnostnega relija je ohranjanje povprečne hitrosti določene s strani organizatorja na določenem odmerjenem odseku ceste. Na t. i. točnostnih preizkušnjah so postavljene skrite "nevidne točke" kjer se opravlja meritve hitrosti.

Rezultati 2. dne Slovenskega pokala (točnost in poraba) kažejo, da sta se na sam vrh zavihtela Aljoša Makarovič in Tadej Špacapan, drugo mesto sta zasedla Franko Špacapan in Sebastjan Kobal, tretje pa Kujtim Dauti in Edvin Ušaj . Tudi skupni rezultati 1. dne slovenskega pokala so na prvo mesto ponesli Aljošo Makaroviča in njegovega sovoznika Tadeja Špacapana. Franko Špacapan in Sebastjan Kobal sta se na slovenskem pokalu v prvem dnevu uvrstila na drugo mesto, na tretje pa Aleksander Zevnik in Gorazd Lukič .

"Na tem reliju smo že šestič zapored, zadnji dve leti smo v samem vrhu. Tudi lani smo bili v točnosti prvi in to nam je uspelo tudi letos," je povedal tik pred razglasitvijo uradnih rezultatov. In res je bilo tako. V točnosti jima s Kobalom na tekmovanju ni bilo para. A tudi v porabi je slavila družina Špacapan. Njegov sin Tadej je z voznikom Aljošo Makarovičem namreč v tej kategoriji ugnal vse, celo svojega očeta.

Čeprav je bila to zanj prva takšna preizkušnja, ki niti ni bila načrtovana, sta se s Tadejem Špacapanom takrat znašla v "zlati sredini". Naslednje leto se je znova prijavil na tekmovanje, tokrat zares, in v tej disciplini vztrajal vse do danes, ob tem pa vsako leto dosegal boljše rezultate. In tudi letos se je v skupnem seštevku FIA pokala s sovoznikom Sebastjanom Kobalom zavihtel na sam vrh. Njuna startna številka 6 je za seboj pustila tudi vse mednarodne ekipe, ki so po progi dva dni potovale po primorskih krajih.

Na dirki pa smo lahko videli tudi nekatere znane obraze. Tako sta se pod številko 18 po progi podala tudi Saša Kapetanović in njegova sovoznica Katarina Bogataj , ki je Sloveniji sicer bolj znana pod imenom Katka Bogataj . Kapetanović je medtem avtomobilistični novinar in del tričlanske ekipe Atmosferci, v katero sodita še Jure Gregorčič in Ciril Komotar .

Makarovič in mlajši Špacapan sta tako zmago pobrala v kategoriji porabe, slavila pa sta tudi v končnem rezultatu slovenskega pokala. "Sin je odličen. To je tudi moja največja konkurenca," pove Franko Špacapan.

Dejstvo je, kot je za naš portal že povedal predsednik organizacijskega odbora Rally Nova Gorica Renato Hvala , je namen tekmovanja Eco Rally poleg promocije obnovljive energije ter zmerne in pravilne vožnje, tudi promocija turizma v Sloveniji. "Eco Rally nosi turistično noto. V vsakem kraju, ki ga obiščemo, imajo tudi določene predstavitve ter ponudimo lokalno hrano. Tuji tekmovalci, ki se udeležijo našega relija, se kasneje večkrat vrnejo v naše kraje. Vidijo namreč, kako lepa je Slovenija," je povedal. Prav v ta namen so se posadke ter njihove ekipe na poti ustavile v več primorskih mestih.

Medtem, ko so se nekateri na vse moči trudili, da bi na tekmovanju dosegli kar najboljši rezultat, so si drugi tekmovanje vzeli veliko lahkotneje. Italijanski par je tako med dirko naredil več postankov, fotografiral in užival v lepoti okoliške narave. Cilj fotografov iz sosednje Italije Giusy Concine in njenega sovoznika Maria Ravaccia namreč ni bil uspeh na reliju, temveč predvsem promocija italijanskega avto-moto kluba Motorsand 4x4. V končnem seštevku sta tako ostala brez uvrstitve, sta pa zagotovo po poti ujela vso lepoto Primorske.

Ob tem pa je na dvodnevni dogodek v Novo Gorico prišla tudi pomembna trojica z Japonske. Šlo je za predstavnike japonskega podjetja Bridgestone, ki je bilo tudi generalni sponzor mednarodnega pokala. Kot so povedali, so nad Slovenijo navdušeni. "To so izjemno topli in strastni ljudje. Všeč nam je, kako pomemben jim je zeleni prehod," je dejal Bert Vanneste, vodja marketinga za mobilne rešitve pri podjetju Bridgestonu in dodal, da si v njihovem podjetju želijo prav to, da bi nekoč v prihodnosti videli družbo ničelnih emisij.

In kaj bi torej tistim, ki trdijo, da eko reli v resnici ni pravi reli, povedal Vanneste? "Vožnja električnega avtomobila je seveda dobra za okolje, vendar ti lahko prinese tudi veliko strasti. Ampak, naj se v njem preizkusijo sami. Naj vidijo, kako je navigirati avtomobil, da bo njihova vožnja konstantna, poraba energije pa čim nižja. To je zelo težko, sploh z vožnjo znotraj prometa ter ob tem upoštevati tudi vsa pravila." Meni, da je eko reli odlična priložnost za preizkušanje reli sveta: "Vložki so namreč relativno nizki, tudi prijavnina ni visoka. Za tekmovanje potrebujejo le električno vozilo."

Energije za celo tovarno, na njo priključenih 20 avtomobilov

In medtem ko sta Italijana uživala v razgledu iz svojega električnega avtomobila, pa so se poleg tekmovalcev, ki so se na vroč konec tedna po cestah podili brez klimatiziranih avtomobilov (spomnimo - na eko reliju je pomembna tudi poraba energije), potili tudi organizatorji dogodka. Ne le, da je šlo za izjemno pomembno tekmovanje v Sloveniji, državni pokal, temveč je ob tem namreč imelo tudi mednarodno veljavnost. Štelo se je namreč tudi za pokal Bridgestone FIA Eco Rally Cup.

In medtem, ko sta Italijana uživala v razgledu, so morali organizatorji skrbeti za čim bolj nemoten potek dirke. Kar pa, kot se je izkazalo, je zahtevalo tudi nekatera zelo specifična znanja. Preden bi se na pot podala karavana električnih vozil, je tako organizacijska ekipa še enkrat pregledala vse 'brzince'. In tako so v soboto tik pred prihodom tekmovalcev na označeni poti na Krasu naleteli na pobegli kravi, ki sta zapirali cesto.