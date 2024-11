Eno leto po zgodovinski Sevilli se Slovenke vračajo v Velenje

To bo polfinalni dvoboj kvalifikacij za uvrstitev na zaključni turnir pokala Billie Jean King. Zmagovalke bodo napredovale v aprilske kvalifikacije za zaključni turnir 2025 v Malagi, poraženke pa bodo nazadovale v evroafriško skupino. Leta 2022 je Slovenija v Velenju gostila reprezentanco Kitajske, ki je nastopila s štirimi igralkami med prvih sto na svetu. Gostje so bile nesporne favoritinje, vendar sta Kaja Juvan in Nina Potočnik poskrbeli za senzacionalno presenečenje.

Sledil je še bolj spektakularen preobrat aprila 2023 v Kopru proti Romuniji in Slovenija je novembra 2023 nastopila na zaključnem turnirju najboljših 12 reprezentanc na svetu. Na koncu je v Sevilli igrala celo v polfinalu. "Spomini so lepi in sveži. To je bil fantastičen dosežek, ki pa verjamem, da ga lahko ponovimo," je uvodoma na novinarski konferenci povedal selektor Slovenije Andrej Kraševec.