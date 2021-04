Enodnevna preizkušnja Van Aertu, Rogliču tehnične težave odnesle boj za zmago

Večji del dirke je bil 31-letni Kisovčan (Jumbo-Visma) v dobrem položaju, v predzadnjem krogu pred pomembnim vzponom na Cauberg pa je naletel na tehnične težave in ostal brez boja za zmago. Najboljši Slovenec je bil tako Matej Mohorič, ki je v sprintu druge skupine zasedel osmo mesto. Tretje mesto je za Woutom Van Aertom(Jumbo-Visma) inTomom Pidcockom (Ineos Grenadiers) zasedel Nemec Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe).

Preizkušnja v okolici Valkenburga je sicer večji del potekala mirno, saj je glavnina nadzorovala in kasneje lovila deset prvotnih ubežnikov. Toda v desetem od skupno 13 krogov se je dirka razživela. Zelo aktivna sta bila tudi slovenska kolesarja pri Bahrain Victorious. Najprej je napadal Jan Tratnik, nato pa še Mohorič, a se nikomur ni uspelo resneje odlepiti od glavnine.

V njej je bil ves čas v ospredju Primož Roglič, ki pa je moral pred zadnjim vzponom na Cauberg v predzadnjem krogu sestopiti s kolesa in ga zamenjati zaradi tehničnih težav. Izgubil je več kot minuto in ostal brez boja za zmago ob sploh prvem nastopu na največji kolesarski dirki na Nizozemskem.

V zadnjem krogu na poti do cilja v Berg en Terblijtu so se ob napadu na Geulhemmerberg odpeljali Van Aert, Pidcock in Schachmann (Bora-hansgrohe) ter si privozili dovolj veliko prednost pred zasledovalci. Nemec je poskušal z napadom, a mu dva kilometra pred ciljem ni uspelo, sprintati pa je prvi v zadnjih 200 m začel Van Aert, ki so mu po fotofinišu prisodili zmago.