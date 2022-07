Čeh: Evropsko prvenstvo? Sem svetovni prvak, cilji so jasni

Slovenski atletski junak Kristjan Čeh ima v dneh po osvojeni zlati medalji na svetovnem prvenstvu še veliko prijetnih obveznosti. Takoj po vrnitvi iz ZDA so mu sprejem že pripravili sokrajani, tokrat pa še Atletska zveza Slovenije, ki je svojega najboljšega športnika tudi denarno nagradila.

FOTO: Luka Kotnik

Na sprejemu za Kristjana Čeha v Ljubljani, kjer je bil prisoten tudi del reprezentance s SP v ZDA, od tekmovalcev še Tina Šutej in Neja Filipič, je direktor krovne slovenske zveze Nejc Jeraša zlatemu slovenskemu atletu predal tudi nagrado oziroma ček v vrednosti 10.000 evrov. Obenem je najboljši metalec diska na svetu dobil še nagrado pokrovitelja zveze Telekoma Slovenije, ki mu je namenil enoletno naročnino.

Čeh je priznal, da uspeha še ni povsem ponotranjil, čeprav je od zmage minilo že nekaj dni. "Po mojem se še ne zavedam povsem. Pač, tekma je bila, zmagal sem ... Verjetno bo še prišlo za mano," je dejal Čeh in potegnil vzporednice z lanskimi olimpijskimi igrami v Tokiu. "Letos je bilo povsem drugače. V Tokiu sem bil sam, brez ekipe. Ampak očitno sem dobro delal. Je pa res, da se je letos od mene pričakovalo več. Bil sem favorit in to sem dobro vedel, ampak sem kar dobro speljal vse skupaj, zato sem zadovoljen."

Albert Šoba FOTO: Luka Kotnik

"Poskusil se bom potruditi, kolikor se bo dalo, videli pa bomo, kaj bo. Je pa res, da je konkurenca praktično ista, ni razlike," pa je o prihajajočem novem izzivu, avgustovskem evropskem prvenstvu v Münchnu, dejal Čeh. "Prvi vrhunec atletske sezone je za nami. Nastopilo je deset atletinj in atletov in polovica se jih je uvrstila v finale. S tem smo izenačili dosežke s SP v Osaki 2007. Prepričan sem, da slovensko atletiko spet čakajo zlati časi, smo pa usmerjeni tudi naprej. Pred nami je EP v Münchnu in verjamem, da bodo športniki tam ponovili, če ne še izboljšali rezultate," je ob uspehih dejal direktor zveze Jeraša.

Predsednik strokovnega sveta Albert Šoba pa je poudaril, da je to eno najuspešnejših prvenstev doslej, primerljivo le s tistim v Osaki. A dodal, da uspehi niso samoumevni, četudi so športniki dobro pripravljeni in imajo v sezoni dobre dosežke. "Vsi so ponovili svoje dosežke, niti eden ni razočaral, morda je bil malo slabši samo en izid, a smo to pričakovali, ker je bila tam osredotočenost na EP. A treba je opozoriti, da gre svetovna atletika naprej z velikimi koraki, in če želimo slediti uspehom svojih atletov, se bo morala krovna zveza finančno zelo potruditi," opozarja Šoba.

Srđan Đorđević FOTO: Luka Kotnik

Vodja ekipe na SP v Eugenu je bil trener Srđan Đorđević, ki je opozoril predvsem na to, da so imeli slovenski atleti v Oregonu slabe razmere za bivanje, slabše kot tekmeci. Tudi on je poudaril, da je za njimi izjemno uspešno SP, ter dodal, da ima ta generacija možnost, da bo naredila še več: "A težko je doseči dva vrhova v nekaj tednih, tako da bo EP nova tekma, nekateri so sicer že takoj bolj merili na to. A prepričan sem, da to ni bila zadnja beseda te generacije." Kljub četrtemu mestu in rahlo grenkemu priokusu je tudi Tina Šutej ugotovila, da gre za velik uspeh.