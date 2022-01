Ekberg s sedemmetrovko v zadnji sekundi Švedski prinesel naslov evropskih prvakov

Švedska je osvojila peto zlato kolajno na evropskih prvenstvih. Pred letošnjim turnirjem je bila najboljša tudi na Portugalskem 1994, v Italiji 1998, na Hrvaškem 2000 in na Švedskem 2002. V skupinskem delu v Bratislavi je premagala Češko in BiH ter izgubila proti Španiji, v glavnem delu tekmovanja je bila boljša od Rusije, Poljske, Nemčije in Norveške. V polfinalu je na kolena položila Francijo, v velikem finalu pa še Španijo in se ji oddolžila za edini poraz na letošnjem evropskem prvenstvu.

Najbolj prestižna tekma na letošnjem turnirju se je zavoljo podaljška na predhodnem obračunu za tretje mesto med Danci in Francozi začela s 15-minutno zamudo. V uvodnih dvajsetih minutah so blesteli Skandinavci, na krilih bravuroznih obramb Andreasa Palicke so si nekajkrat priigrali dva gola prednosti, v končnici prve polovice tekme pa so Španci vzpostavili ravnotežje in se na veliki odmor podali z najmanjšo možno prednostjo (13:12).

V zadnji minuti so imeli Španci celo napad za zmago, a so naredili tehnično napako in izgubili žogo. Švedi so 20 sekund pred koncem zahtevali minuto odmora in si po njej priigrali sedemmetrovko, zmagoviti gol pa je z natančnim strelom postavil Ekberg.

V 50. minuti je bila tekma povsem odprta, ekipi sta se neprestano izmenjavali v vodstvu. Štiri minute kasneje so si Švedi po golih Niclasa Ekberga in Hampusa Wanneja priigrali dva gola prednosti (25:23). A Španci so odgovorili na najboljši možni način, z granitno obrambo so povsem onemogočili Švede, po golih Adriana Figuerasa in Joana Canellasa pa v 59. minuti izenačili na 26:26.

V drugem polčasu se je odvijal srdit boj za vsak košček igrišča. Strateg španske izbrane vrste Jordi Ribera in švedske Glenn Solberg sta veliko neprestano drug drugemu postavljala taktične ukane, v tej igri zvijač pa so smetano pobrali švedski rokometaši.

V švedski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Ekberg in Oscar Bergendahl , ki sta dosegla po pet golov, v španski izbrani vrsti sta zadetek več dosegla Figueras in Aleix Gomez .

Danska je v tekmi za končno tretje mesto ukanila Francijo in osvojila sedmo kolajno na turnirjih stare celine. Na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012 je bila prva, na Danskem 2014 druga, na Švedskem 2002, v Sloveniji 2004 in Švici 2006 pa je - tako kot letos - osvojila tretje mesto.

Galski petelini so sijajno odprli mali finale in po trinajstih minutah igre povedli z 9:5. Nato so do sape prišli tudi Danci, ki so nastopili brez prvega zvezdnika Mikkela Hansna. V 22. minuti so povsem zadihali za ovratnik Francozom (11:12), šest minut kasneje pa so jih ujeli (13:13).

Rokometaši iz Hamletove dežele so po treh zaporednih golih Magnusa Jensna v 40. minuti povedli z 21:18, Francozi pa so potrebovali le tri minute, da so poravnali izid (22:22).

V razburljivi in izenačeni končnici rednega dela je sprva kazalo na zmago Dancev, ki so prek Lasseja Svana povedli z 29:28, izenačujoči gol pa je 30 sekund pred koncem zabil Dika Mem.