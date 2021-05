EP v Ivrei: slovenske kajakašice ekipno pete, kajakaši pa šesti

Za Slovenijo so v kajaku nastopili Martin Srabotnik, Peter Kauzer inNiko Testen. V ženskem kajaku pa so slovenske barve branile Eva Terčelj, Urša Kragelj in Ajda Novak.

Ekipne evropske prvakinje so postale kajakašice Velike Britanije. Srebro je pripadlo Avstrijkam, Čehinje so osvojile bron. V konkurenci kajakašev ekipno pa so naslov evropskih prvakov osvojili Čehi, srebro je pripadlo Nemcem, bron pa kajakašem Velike Britanije.

Po kajakaških preizkušnjah se bodo z brzicami na reki Dora Baltea spopadle ekipe kanuistov in kanuistk.