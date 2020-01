Hrvati tudi s premešano postavo nadaljevali niz zmag

Josip Šarac in Matej Hrstić ustavljata prodor Ondreja Zdrahale.

Hrvaški selektor Lino Červarje po že potrjenem napredovanju v polfinale pričakovano premešal postavo in odpočil nekatere nosilce, tako da so si "kavboji" šele v zadnjem napadu zagotovili popoln izkupiček, ko je odločilno akcijo tri sekunde pred zadnjim piskom sirene uspešno zaključil Luka Stepančić. Hrvati so s popolnim izkupičkom v glavnem delu spet prevzeli vrh lestvice iz rok Španije, ki pa ima tekmo manj.