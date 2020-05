Epidemija ne bo zaustavila vrnitve Clijstersove: Nisem se vrnila le za eno leto

"Upam, da bom igrala že letos, a če to ne bo možno, me to ne bo ustavilo. Vsekakor bom na tekmovanjih takoj, ko bo to možno," je v pogovoru za teniško hišo slavnih dejala 37-letna Belgijka, ki si želi, da bi lahko igrala v New Yorku, na turnirju, na katerem je trikrat zmagala, poleg teh zmag ima še en grand slam uspeh, dobila je tudi odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu.

"Še vedno sem motivirana. Pripravljam se za US open, bilo bi fantastično, če bi stopila pred gledalce na stadionu Arthur Ashe, vesela pa bi bila tudi, če bi morala na igrišče številka 18," je svojo velikansko željo po nastopu v New Yorku izkazala Clijstersova. Nekdanja prva igralka sveta, mama treh otrok, se je na igrišča vrnila v Dubaju, kjer jo je v prvem krogu ugnala Španka Garbine Muguruza, za tem pa je odigrala še en dvoboj, v mehiškem Monterreyu je morala priznati premoč Britanki Johanni Konta. "Nisem se vrnila za eno leto. Načrt je, da igram še nekaj časa, rada bi delala to, pri čemer najbolj uživam," je napovedala Clijstersova.