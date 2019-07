Epilog Tomičeve nezainteresirane igre: maksimalna kazen v višini 50.000 evrov

Letošnja denarna nagrada za nastop v prvem krogu najprestižnejšega teniškega turnirja znaša 50.000 evrov. Si pa organizatorji pridržujejo pravico, da nek odstotek ali kar celotno nagrado igralcu odvzamejo, če ocenijo, da se ta v dvoboju ni dovolj trudil in je namerno izgubil. Samosvoj Bernard Tomić je v prvem krogu v torek po vsega 58 minutah s 6 : 2, 6 : 1 in 6 : 4 izgubil proti Francozu Jo-Wifriedu Tsongaju, zato so se odgovorni odločili, da Avstralcu vzamejo kar celotno nagrado. "Sodnik meni, da nastop Bernarda Tomića v prvem krogu proti Jo-Wilfriedu Tsongaju ni izpolnil standardov profesionalnega teniškega igralca. Zato je prejel maksimalno denarno kazen 50.000 evrov, ki jo bodo odšteli iz njegovega denarnega sklada," so sporočili iz All England Cluba. Sicer pa to ni prva takšna kazen, ki je doletela 26-letnega Tomića. Pred dvema letoma je bil ob skoraj 17.000 evrov, ker je hitro izgubil proti Rusu Miši Zverevu, po dvoboju pa priznal, da je zaigral poškodbo. Pozneje je celo trdil, da ga Wimbledon dolgočasi.

Je bil pa dvoboj Avstralca in Francoza, odkar leta 2002 beležijo časovne rekorde, drugi najkrajši moški dvoboj v zgodovini Wimbledona. Štiri minute manj je leta 2004 za zmago proti Kolumbijcu Alejandru Fallipotreboval le ŠvicarRoger Federer.