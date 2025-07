Erjavec presenetila Kostjuk, Juvan blizu uspeha z Begu

A papir prenese vse, z vnaprej določeno delitvijo vlog pa se ni strinjala Slovenka, na lestvici WTA uvrščena 146 mest nižje, ki je ob debiju na londonski sveti travi vrnila v četrti igri in izenačila na 2:2. Odločila je osma igra, v kateri je Marta Kostjuk povedla s 5:3. V deveti igri je Ukrajinka ubranila dve točki za vnovično izenačenje, v tretjem poskusu pa nato vendarle dobila točko ter igro in niz.

Kaja Juvan je dvoboj z izkušeno Romunko Irino Begu, ki v Londonu nastopa že 14., začela z izgubo servisa, v 10. igri pa izenačila na 5:5. O nizu je odločala podaljšana igra, kjer si nobena od igralk ni priigrala občutnejše prednosti. Juvan je vodila še s 5:4. Odločilen je bil servis Slovenke pri izidu 6:6. Romunka je z odvzemom servisa povedla, nato pa z lastnim zaključila niz.

V drugem nizu je vse kazalo, da bo Ljubljančanka, ki je na lestvici WTA na 240. mestu, tekmici, ki je uvrščena 125 mest višje, zavezala kravato. Pri vodstvu s 5:0 pa je izgubila servis, a nato vrnila za 6:1. Tudi v tretjem nizu je Juvan nadaljevala z dobrim ritmom in pri vodstvu s 3:1 je vse kazalo, da bo slovenski izkupiček v prvem krogu 100-odstoten. Nato so stopile v veljavo izkušnje 34-letne Begu, ki je dobila naslednjih pet iger, Slovenki odvzela tri servise, in po dveh urah in šestih minutah slavila zmago.

V nadaljevanju jo čaka 16. nosilka Avstralka Darja Kasatkina, ki je danes s 7:5 in 6:3 premagala Kolumbijko Emiliana Arango.

Prvovrstno presenečenje pa je pripravila 116. igralka lestvice WTA Italijanka Elisabetta Cocciaretto, ki je v slabi uri s 6:2 in 6:3 ugnala tretjepostavljeno Američanko Jessico Pegulo.