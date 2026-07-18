Izid, polfinale, WTA 125:
Julia Grabher (Avt) - Veronika Erjavec (Slo) 6:1, 6:4;
Brez finala: Veroniki Erjavec spodrsnilo proti domačinki
Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se ni uvrstila v finale turnirja serije WTA 125 v avstrijskem Kitzbühlu. V polfinalnem obračunu je 26-letna Slovenka, ki je uživala status prve nosilke, po dobri uri igre izgubila z Avstrijko Julio Grabher v dveh nizih.
Izid, polfinale, WTA 125:
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