Erling Haaland vlaga v novo svetovno šahovsko turnejo

"Šah je neverjetna igra. Izostri um, obstajajo jasne podobnosti z nogometom. Moraš hitro razmišljati, zaupati svojim instinktom in razmišljati več potez vnaprej. Strategija in načrtovanje sta vse," je za spletno stran fide.com dejal Erling Haaland in dodal, da vlaga v Norveški šah, ker verjame, da lahko ta igra postane še bolj priljubljena pri gledalcih po vsem svetu.

Haaland, čigar rojak Magnus Carlsen je največja šahovska zvezda, je med vse večjim številom oboževalcev šaha med nogometaši, poleg njega so ljubezen do igranja šaha javno izpovedali tudi Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold in Eberechi Eze.