Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Erzbergrodeo: ko ljudje in motorji premikajo meje mogočega

Ljubljana, 26. 07. 2026 22.11 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
David Stropnik
Motokros (fotografija je simbolična)

Erzberg je že tri desetletja sinonim za premagovanje neprevoznih terenov z motociklom in tudi letošnja izvedba ni nikomur prizanesla. Že petič zapored je z odprtim rudnikom najbolje opravil Manuel Lettenbichler. Odrezali so se tudi slovenski motoristi.

Erzberg že 30 let velja za najtežjo enodnevno motociklistično dirko na svetu – hard enduro terenski motociklizem na steroidih, kjer dirkači bolj plezajo kot dirkajo po vesinah avstrijskega rudnika železove rude in kjer se zdi trpljenje osnovno vodilo. Med več kot tisoč prijavljenimi cilj doseže le med 5 in 50 dirkačev, kar pove veliko. 

Preberi še Ali prihod Acoste k Ducatiju pomeni novo zavezništvo ali rivalstvo?

In čeprav je to dirka najvišjega nivoja z največjimi zvezdami vseh vrst terenskega motociklizma, je tudi offroad praznik z vedno prisotno številno slovensko udeležbo in predvsem vsem, kar definira ekstremni enduro: neustavljivost, neustrašnost in predvsem dirkanje onkraj meja svojih in motociklističnih sposobnosti.

Erzberg motokros

Gajser po tesnem boju na Češkem do novih točk, slavil je Herlings

24ur.com Pogačar priznal napako: Enostavno sem bil prehiter, nisem videl ovinka
24ur.com Roglič: Nekaj let nazaj si kaj takega nismo mogli niti predstavljati
24ur.com Ravbar in Eržen dokazujeta, da je prihodnost slovenskega kolesarstva svetla
24ur.com Slovenija je kolesarska velesila in kaj še ostane 'velikim'
Moskisvet.com Roglič: 'Česa takšnega si v Sloveniji nismo mogli niti predstavljati'
24ur.com Dirka L'Etape v Kranju: Slovenija vse bližje Touru de France
24ur.com Pogačarjeva zaročenka razkrila: Zdaj lahko povem, Tadejeva poškodba je bila veliko hujša
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mati jo je poskušala ubiti – zvezdnica je preživela in postala legenda
Zakaj je pomembno, da si otroci izbirajo svoja oblačila?
Zakaj je pomembno, da si otroci izbirajo svoja oblačila?
Starši ga obožujejo: poseben vonj dojenčkove glavice ima svojo vlogo
Starši ga obožujejo: poseben vonj dojenčkove glavice ima svojo vlogo
Srečna, da je bila mlada mama
Srečna, da je bila mlada mama
zadovoljna
Portal
Vivienne razkrila svojo odločitev: zakaj se želi odreči priimku slavnega očeta?
7 znakov, da ste v zvezi izgubili del sebe
7 znakov, da ste v zvezi izgubili del sebe
Tedenski horoskop: Ovni sprejemajo pogumne odločitve, ribe čaka mirnejši ritem
Tedenski horoskop: Ovni sprejemajo pogumne odločitve, ribe čaka mirnejši ritem
3 razlogi za pogoste poletne prepire med partnerji in kako jih rešiti
3 razlogi za pogoste poletne prepire med partnerji in kako jih rešiti
vizita
Portal
Živila, ki skrivoma zvišujejo vaš krvni tlak in raven holesterola
Plavate, supate ali surfate? Dermatologi razkrivajo, kako izbrati zaščito, ki bo res delovala tudi v vodi
Plavate, supate ali surfate? Dermatologi razkrivajo, kako izbrati zaščito, ki bo res delovala tudi v vodi
Opozorilni znaki, da črevesje ni zdravo
Opozorilni znaki, da črevesje ni zdravo
Kako si pomagati pri Gravesovi bolezni in znova najti notranje ravnovesje
Kako si pomagati pri Gravesovi bolezni in znova najti notranje ravnovesje
cekin
Portal
Marsikdo zmeden ob informaciji, koliko so zaslužili igralci
Brez vrst, brez drage kave in brez gneče: evropski kraji, ki jih turisti še niso preplavili
Brez vrst, brez drage kave in brez gneče: evropski kraji, ki jih turisti še niso preplavili
Pivo za dva evra, prenočišče za 25: evropska prestolnica, ki še ni podlegla množičnemu turizmu
Pivo za dva evra, prenočišče za 25: evropska prestolnica, ki še ni podlegla množičnemu turizmu
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
moskisvet
Portal
Od voznika tovornjaka do kralja rock'n'rolla
Ko poklekne ona: trend, ki spreminja pravila zaroke
Ko poklekne ona: trend, ki spreminja pravila zaroke
Kje je meja med zdravim ukvarjanjem s telesom in obsesijo?
Kje je meja med zdravim ukvarjanjem s telesom in obsesijo?
Je za njen uspeh zaslužna njena zadnjica?
Je za njen uspeh zaslužna njena zadnjica?
dominvrt
Portal
Krompir ne bo več kalil: dodajte eno stvar in ostal bo svež več mesecev
Koliko časa lahko pes dejansko ostane sam doma?
Koliko časa lahko pes dejansko ostane sam doma?
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Priljubljena igralka pokazala nenavadnega 'hišnega ljubljenčka'
Priljubljena igralka pokazala nenavadnega 'hišnega ljubljenčka'
okusno
Portal
To je recept, ki ga vsako poletje znova išče na tisoče Slovencev
Če obožujete jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji navdušila
Če obožujete jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji navdušila
Pozabite na jabolčnega – ta štrudelj je pravi hit poletne sezone
Pozabite na jabolčnega – ta štrudelj je pravi hit poletne sezone
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
IQ 160
IQ 160
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Sreča na vrvici
Sreča na vrvici
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820