Erzbergrodeo: ko ljudje in motorji premikajo meje mogočega

Erzberg že 30 let velja za najtežjo enodnevno motociklistično dirko na svetu – hard enduro terenski motociklizem na steroidih, kjer dirkači bolj plezajo kot dirkajo po vesinah avstrijskega rudnika železove rude in kjer se zdi trpljenje osnovno vodilo. Med več kot tisoč prijavljenimi cilj doseže le med 5 in 50 dirkačev, kar pove veliko.
In čeprav je to dirka najvišjega nivoja z največjimi zvezdami vseh vrst terenskega motociklizma, je tudi offroad praznik z vedno prisotno številno slovensko udeležbo in predvsem vsem, kar definira ekstremni enduro: neustavljivost, neustrašnost in predvsem dirkanje onkraj meja svojih in motociklističnih sposobnosti.
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