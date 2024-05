Rokometašice Esbjerga v obrambo minimalne zmage proti Ferencvarošu

Ženska EHF liga prvakinj bo po treh sezonah vladavine moštva Vipers Kristiansand dobila nove prvakinje, saj so Norvežanke v četrtfinalu izpadle proti rokometašicam Györa, za katerega igra tudi kapetanka slovenske reprezentance Ana Gros. Na zaključni turnir so se tudi že uvrstile rokometašice francoskega Metza, dve mesti pa sta še prosti. Za eno se merijo rokometašice danskega Odenseja in nemškega Bietigheima, ki so prvo tekmo dobile s 30:26, za drugo pa rokometašice Esbjerga in Ferencvaroša.

Prvi dansko-madžarski obračun so dobile Danke, ki se borijo za tretjo zaporedno uvrstitev med najboljša štiri moštva v Evropi, a aktualne evropske podprvakinje še niso odpisane, saj lovijo le zadetek zaostanka. Rokometašicam Esbjerga gresta v prid predvsem dejstvi, da so dobile vsa štiri medsebojna srečanja v aktualni sezoni ter da so doma v vseh tekmovanjih nepremagane že vse od 21. januarja letos, ko so klonile proti aktualnim evropskim prvakinjam.