Tom Brady se po 22 letih poslavlja od NFL-a

Izvrstni Tom Brady, ki je slovel po hitrih in natančnih podajah, je še pred dnevi okleval in medijem razlagal, da bo dokončen odgovor o (ne)nadaljevanju kariere prišel po pogovoru z družino in da se mu z odločitvijo ne mudi. Po poročanju ESPN-a sta k odločitvi o zaključku izjemno bogate kariere botrovala predvsem družinski in zdravstveni faktor, poleg tega pa naj mu ne bi bilo všeč niti to, da pri Tampi sledijo korenite spremembe v igralskem kadru.