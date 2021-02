Estonec Tänak do zmage na Finskem

Ott Tänak je že v petek napovedal lov na 14. zmago v SP. V soboto je pridobljeno prednost zadržal ter v nedeljo mirno pripeljal Hyundaija do cilja v bližini Rovaniemija. Na prvem reliju Monte Carlo je Estonec odstopil. "Vedno je nepredvidljivo, ko prideš na novo prizorišče. Bili smo pod pritiskom in vedeli, da se bo težko boriti z drugimi vozniki. Na koncu nam je uspel dober konec tedna. Šlo je brez večjih pretresov z le eno napako v soboto," je po 14. zmagi dejal 33-letni Estonec. Na snegu na Finskem je zelo užival. "To je res izjemen kraj, definitivno eden najboljših za reli v snežnih razmerah. Gre za zahtevno preizkušnjo, to se je izkazalo predvsem v soboto. Če bi še kdaj prišli sem, bi bilo zagotovo lažje, saj zdaj vemo, kaj pričakovati," je še dodal Tänak. Zadnji dan je Estonec začel s 24 sekundami prednosti pred najbližjim zasledovalcem, na koncu pa je Rovanperäja prehitel za 17,5 sekunde, tretjega Thierryja Neuvilla pa za 19,8. Četrto mesto je pripadlo Ircu Craigu Breenu (Hyundai), peto pa lanskemu podprvaku Valižanu Elfynu Evansu (Toyota).