Estonski Ironman na cilju zaprosil partnerko, a načrt so mu prekrižali krči

Bolečine in hudi krči – nekaj vsakdanjega za tekmovalce na Ironman dogodkih. Mogoče pa to le niso najboljši pogoji za zaroko. V današnjih dneh je po spletu zaokrožil posnetek iz lanskega leta, ko se je Marti Alt v domači Estoniji po 3,8 kilometra plavanja, 180 kilometrih kolesarjenja in 42 kilometrih teka poskušal spustiti na koleno in zaprositi svoje tedanje dekle Viibeke. Na posnetku so vidne posledice hudih fizičnih naporov, predvsem pa vztrajnost mladeniča, ki kljub bolečinam ni obupal in je na koncu slišal besedo, ki ga je razveselila. Rekla je 'da' in danes se ponosno predstavlja kot gospa Viibeke Alt.