Etapa ubežniku Carapazu, Polanc četrti, Evenepoel odbil vse napade

Za olimpijskega prvaka Richarda Carapaza (Ineos Grenadiers) je bila to 15. zmaga v karieri in tretja letos. " Res sem zelo vesel. Sem smo prišli s ciljem po čim boljši uvrstitvi v skupnem seštevku, kar pa mi ne bo uspelo. Nato smo usmerili cilje v etapno zmago, kar sem uresničil. Čakal sem na pravi trenutek, moral sem biti potrpežljiv. Ko se je ponudila priložnost, sem jo zgrabil. Hvaležen sem za to, tudi noge so bile zelo dobre, " je po zmagi za organizatorje dirke dejal Ekvadorec. Odločilni napad je olimpijskemu prvaku s cestne preizkušnje uspel dva kilometra pred koncem, najbližje pa mu je bil na koncu Nizozemec Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), ki je zaostal 11 sekund. Dvojec ekipe UAE Team Emirates, Španec Marc Soler in Jan Polanc , je na tretjem in četrtem mestu zaostal 24 oz. 26 sekund.

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) je v etapi kljub padcu odbil vse napade tekmecev, v cilj pa pripeljal skupaj s Špancem Enricom Masom (Movistar) in Rogličem (Jumbo-Visma). V seštevku ima še naprej 2:41 minute naskoka pred slovenskim asom, Mas na tretjem zaostaja 3:03 minute. Od samega začetka etape je bežalo kar 32 kolesarjev, zato je bilo glavnini zelo težko nadzorovati dirko. Ker pa nihče ni bil posebej nevaren v skupnem seštevku, še najbolj z okoli četrt ure zaostanka prav Kelderman in Polanc, se je ekipa vodilnega kolesarja Quick-Step Alpha Vinyl odločila etapo prepustiti ubežnikom. V ozadju je med favoriti potekalo merjenje moči ekip, a prave selekcije niso naredili niti pri Movistarju, Jumbo-Vismi in Quick-Stepu. Rogličeva ekipa je sicer narekovala ritem v prvem delu vzpona, nato pa je 10 km pred koncem Zasavec ostal brez moštvenih kolegov.

"Definitivno smo nekaj morali poskušati, saj zaostajamo v skupnem seštevku. Moramo se priključiti, čaka pa nas še dolga pot," je po etapi predstavnikom medijev dejal 32-letnik. "To je bil kar dolg vzpon, ampak bilo je v redu. Komaj že čakam naslednje dni. Bomo videli, kako, danes je bil občutek na kolesu kar v redu in upam, da bom še napredoval," je dodal. Tik pred njim je v drugem delu etape padel vodilni Evenepoel, potem ko je zdrsnil na spolzkem cestišču. Čeprav je imel nekaj odrgnin, se je vrnil v glavnino, ki ga je športno počakala. "Videl sem, kako so pred mano padli. Nekaj podobnega se mi je zgodilo lani in nikoli ni dobro, ko padeš. Tukaj je res spolzko," je še ta pripetljaj pospremil Roglič.

V petek bo na sporedu ravninska 13. etapa od Ronde do Montille (168,4 km), v kateri bodo najbrž med sabo obračunali najboljši sprinterji.

Izidi 12. etape (Salobrena–Penas Blancas, 192,7 km):

1. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 4:38:26

2. Wilco Kelderman (Niz/Bora-Hansgrohe) +0:09

3. Marc Soler (Špa/UAE Team Emirates) 0:24

4. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 0:26

5. Marco Brenner (Nem/Team DSM) 0:34

6. Elie Gesbert (Fra/Arkea Samsic) 0:56

7. Jay Vine (Avs/Alpecin-Deceuninck) 1:12

8. Carl Fredrik Hagen (Nor/Israel-Premier Tech) 1:23

9. James Shaw (VBr/EF Education-EasyPost) 3:04

10. Matteo Fabbro (Ita/Bora-Hansgrohe) 3:17

...

15. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 7:39

16. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) isti

17. Enric Mas (Špa/Movistar) čas

– skupni vrstni red (12/21):

1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 44:25:09

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) +2:41

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 3:03

4. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 4:06

5. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 4:53

6. Wilco Kelderman (Niz/Bora-Hansgrohe) 6:28

7. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 6:56

8. Joao Almeida (Por/UEA Team Emirates) 7:18

9. Jan Polanc (Slo/UEA Team Emirates) 8:00

10. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 8:05