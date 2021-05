Etapa ubežniku Lafayu, med favoriti brez sprememb

Victor Lafay, član Cofidisa, je v svoji drugi sezoni profesionalnega kolesarstva in drugem nastopu na tritedenskih pentljah osvojil prvo zmago v karieri. To je bila prva zmaga po 11 letih za moštvo Cofidisa na Giru.

"Neverjetno je, ne morem verjeti. To je res popoln prvi teden. Pričakovali smo zahteven dan, ampak na koncu se je super izteklo. Od vsega začetka smo poskušali priti v beg, a nas glavnina ni spustila v ospredje. Pri tem smo izgubili precej energije. Na koncu sem je prihranil največ, čeprav kljub dobrem počutju nisem pričakoval, da se bom lahko odpeljal ostalim ubežnikom," je po zmagi za Eurosportdejal Lafay.

V etapi so najbolj agresivni kolesarji, med njimi tudi Jan Tratnik, dolgo čakali, da se je vzpostavila ubežna skupina. V njej je bilo na koncu devet kolesarjev, glavnina pa jim je dovolila spopad za etapno zmago. Napadi so se v zadnjih 20 km vrstili eden za drugim, na zaključnem 3,5 km dolgem vzponu (6,7 odstotka) pa je bil najmočnejši Lafay. V cilju je imel 36 sekund naskoka pred Francescom Gavazzijem(EOLO-Kometa) in 37 pred Nemcem Nikiasom Arndtom (Team DSM). V etapi sta potekali dve različni dirki, nekaj minut za ubežniki so na zadnji vzpon prispeli favoriti za skupno zmago. A razlik v ne ravno zahtevnih zadnjih 3,5 km ni bilo. V prvi skupini favoritov je z zaostankom 4:48 minute v cilj prišel tudi Attila Valter, ki je obdržal rožnato majico.

'Rožnati' Valter: Užival sem v vsakem trenutku

"Nikoli se ne bom navadil na rožnato majico. V prvih dneh sem vsaj delno spoznal, kako se počuti Filippo Ganna, ko tukaj vodi in vzklikajo njegovo ime. Četudi sem pričakoval zahteven zaključek in naporen dan v sedlu, sem užival v vsakem trenutku. Taktično smo odlično nadzorovali pobeg in deveterici omogočili boj za etapno zmago. Sami smo sveži prišli do vznožja zadnjega vzpona in ga preživeli. Vesel sem, da sem še en dan v rožnatem," je dejal prvi madžarski nosilec majice vodilnega na tritedenskih dirkah.