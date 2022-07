Eurojust: Med preiskavo v Sloveniji našli kapsule z nedoločeno rjavo in belo vsebino

Na zahtevo francoskih oblasti, urada OCLAESP, pristojnega za javno zdravje, s sedežem v Marseillu, ter Kriminalistične enote za preiskavo kaznivih dejanj na področju zdravstva so v minulem tednu med 27. in 30. junijem v šestih državah izpeljali usklajeno akcijo proti uporabi prepovedanega dopinga v kolesarstvu. Pravosodni organi in organi pregona več držav so preiskavo izpeljali v Belgiji, Španiji, na Hrvaškem, v Italiji, na Poljskem in v Sloveniji. Kot je možno prebrati na spletni strani Eurojusta, so v Sloveniji "našli 412 kapsul z nedoločeno rjavo vsebino in 67 kapsul z nedoločeno belo vsebino, v hišni preiskavi pa so zasegli en mobilni telefon". Eurojust je primer odprl 11. maja na zahtevo francoskih oblasti. "Državno tožilstvo v Marseillu je začelo preiskavo domnevnih dopinških kršitev, v katere je bila vpletena mednarodna kolesarska ekipa v lasti italijanskega podjetja," navajajo pri Eurojustu. V skupni akciji so preiskali skupno 14 lokacij v šestih državah. Zaslišali so tri osebe.

V Italiji so preiskali več lokacij in zasegli prenosnike, pametne telefone, trde diske, farmacevtske substance in dodatke. V Belgiji so v hišni preiskavi zasegli računalnik, mobilni telefon in kapsule z nedoločeno vsebino. Na Poljskem so opravili eno hišno preiskavo. Zasegli so vrsto elektronskih naprav in farmacevtskih substanc. V Španiji so preiskali hiše in prostore ter zasegli elektronske naprave. Eurojust je 16. junija gostil nujno koordinacijsko srečanje za olajšanje pravosodnega sodelovanja, vključno z izvršitvijo sedmih evropskih preiskovalnih nalogov v državah in pripravo skupne akcije. Skupno akcijo proti dopingu v kolesarstvu je podprl tudi Europol. Agencija EU za sodelovanje na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj je zagotovila analitično podporo, pomagala pri izmenjavi informacij in napotila uradnike na lokacije preiskav.