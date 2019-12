EuroVolley 2019, prvenstvo presežkov in rekordnih številk

V dvoranah se je skupaj zbralo rekordnih 250.077 gledalcev, v Parizu si je veliki finale med Srbijo in Slovenijo ogledalo 12.654 ljubiteljev odbojke, pa čeprav se Francija v finale ni uvrstila. Druga najbolj obiskana tekma prvenstva je bil polfinalni dvoboj med Slovenijo in Poljsko v Areni Stožice, kjer se je zbralo 11.425 gledalcev, četrtfinalni obračun med Slovenijo in Rusijo pa je v Ljubljani videlo 11.225 gledalcev.

Letošnje odbojkarsko evropsko prvenstvo za moške, EuroVolley 2019, je po podatkih Evropske odbojkarske zveze (CEV) rekordno v več pogledih. EuroVolley so prvič doslej skupaj gostile štiri države, prvič je na njem nastopilo 24 držav, ljubitelji odbojke pa so si v devetih mestih, Montpellieru, Nantesu, Parizu, Bruslju, Antwerpnu, Ljubljani, Rotterdamu, Apeldoornu in Amsterdamu lahko ogledali 76 tekem.

Preko televizijskih sprejemnikov si je tekme EuroVolleyja, katerih prenosi so sicer obsegali 2274 ur, ogledalo kar 460 milijonov ljudi na 138 televizijskih programih. Na spletni platformi YouTube so zabeležili za 3,3 milijone minut ogledov. Na družbenih omrežjih je bilo v času evropskega prvenstva zaslediti 317 milijonov prikazov, objave pa so skupaj dosegle neverjetnih pet milijard uporabnikov družbenih omrežij.

Evropsko prvenstvo je bil tudi velik uspeh za slovenske odbojkarje, ki so pokleknili šele v velikem finalu. Po porazu s Francijo so Slovenci osvojili srebrno odličje in so evropski viceprvaki naslednji dve leti in so ponovili dosedanji največji reprezentančni uspeh, leta 2015 so na EP v Italiji in Bolgariji prav tako osvojili srebrno odličje. Čaka pa jih še en izziv, drugi krog olimpijskih kvalifikacij. Konec decembra začenjajo priprave na turnir olimpijskih kvalifikacij v Berlinu, le prvo mesto zagotavlja uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu. V julijskih kvalifikacijah so morali Slovenci priznati premoč Poljski in Franciji, nova možnost je med 5. in 10. januarjem v boju za zadnjo vozovnico za Japonsko.