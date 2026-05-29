Eva Alina Hočevar do prve zmage med elito

Nobena od tekmic ji na savskih brzicah danes ni bila kos. Tudi izjemna Avstralka Jessica Fox, ki je na drugem mestu zaostala 13 stotink sekunde, ne; tretja je bila Španka Maialen Chourraut, njen zaostanek je znašal 2,24 sekunde.

Eva Terčelj je bila na prvi resnejši tekmi po vrnitvi po nosečnosti 16., z dvema kazenskima sekundama je zaostala pet sekund in 87 stotink, Lea Novak je bila s 54 kazenskimi sekundami 40.

Moški del kajakaške ekipe si ni priboril finala. Martin Srabotnik je z dvema kazenskima sekundama zasedel 15. mesto. Lan Tominc je bil s štirimi dodatnimi sekundami 18., Petru Kauzerju pa se je vožnja povsem podrla.