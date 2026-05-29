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Eva Alina Hočevar do prve zmage med elito

Ljubljana, 29. 05. 2026 16.56 pred 27 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Kajaške kvalifikacije v Tacnu

Kajakašica Eva Alina Hočevar je zmagovalka uvodne domače tekme svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah na savskih brzicah v Tacnu. Hočevarjeva se je v finale najboljših 12 uvrstila skozi šivankino uho z 12. časom. V finalu pa je prikazala fantastično vožnjo za zgodovinske anale ter si priveslala prvo zmago v konkurenci svetovnega pokala.

Nobena od tekmic ji na savskih brzicah danes ni bila kos. Tudi izjemna Avstralka Jessica Fox, ki je na drugem mestu zaostala 13 stotink sekunde, ne; tretja je bila Španka Maialen Chourraut, njen zaostanek je znašal 2,24 sekunde.

Eva Terčelj je bila na prvi resnejši tekmi po vrnitvi po nosečnosti 16., z dvema kazenskima sekundama je zaostala pet sekund in 87 stotink, Lea Novak je bila s 54 kazenskimi sekundami 40.

Moški del kajakaške ekipe si ni priboril finala. Martin Srabotnik je z dvema kazenskima sekundama zasedel 15. mesto. Lan Tominc je bil s štirimi dodatnimi sekundami 18., Petru Kauzerju pa se je vožnja povsem podrla.

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Teleport
29. 05. 2026 17.15
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