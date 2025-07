Eva Alina Hočevar druga na tekmi svetovnega pokala

Božič (+1,20) je brzice sicer krotil brez dotika, kar pa ni bilo dovolj za zmagovalni oder, tekmovanje pa končal s petim dosežkom. Benjamin Savšek je ostal brez finala na končnem 20. mestu. Stopničke so zasedli Francozi. Kanuisti Francije se veselijo trojnih stopničk, zmagal je Nicolas Gestin , drugi je bil Mewen Debliquy (+0,03), tretji Yohann Senechault (+0,08).

Slovenska reprezentantka v slalomu na divjih vodah Eva Alina Hočevar je na tekmi svetovnega pokala v Pragi drugemu mestu iz kanuistične preizkušnje dodala še četrto v kajakaški. Peter Kauzer je bil med kajakaši deveti. V ženskem kajaku je v finalu od Slovenk nastopila Hočevar. Ta je kvalifikacije je končala na 11. mestu, v finalu pa veslala bolje in za le desetinko sekunde zaostala za novim stopničkami. Na teh so stale zmagovalka, Američanka Evy Liebfarth, drugouvrščena Francozinja Camille Prigent (+0,72) in tretjeuvrščena Britanka Lois Leaver (+2,02).