Eva Alina Hočevar poskrbela za najboljši slovenski rezultat na Kitajskem

Na kitajskih brzicah je za najboljši slovenski rezultat poskrbela Eva Alina Hočevar , ki je osvojila sedmo mesto. Na progi je napravila dotik in zaostala za 6,79 sekund za zmagovalko Čehinjo Gabrielo Satkovo . Druga je bila Britanka Mallory Franklin , tretja pa Italijanka Marta Bertoncelli .

Slalomisti na divjih vodah se na Kitajskem merijo na prvi izmed treh tekem v okviru superpokala mednarodne zveze. Na teh nastopajo le tekmovalke in tekmovalci s posebnim povabilom organizatorjev. Prvi dan so v finalu nastopili štirje slovenski predstavniki.

V konkurenci kajakašic je bila Eva Terčelj osma. V kvalifikacijah je imela sicer tretji čas, v finalu pa se je ljubljanska kajakašica dvakrat dotaknila vratc in s štirimi kazenskimi sekundami ni prišla do stopničk. Zmagala je Francozinja Camille Prigent pred Poljakinjo Klaudio Zwolinsko in še eno Francozinjo Emmo Vuitton.

V konkurenci kanuistov je Benjamin Savšek zasedel deveto mesto. Drugi slovenski predstavnik v tej konkurenci Luka Božič je bil v kvalifikacijah 13. in tako za eno mesto zgrešil finale. V njem je zmagal Britanec Ryan Westley, drugi je bil olimpijski prvak Nicolas Gestin iz Francije, tretji pa Čeh Vaclav Chaloupka.

Med kajakaši je Peter Kauzer v kvalifikacijah postavil tretji čas in se zanesljivo uvrstil v finale, kjer pa ga je večja napaka stala mesta pri vrhu. Na koncu je bil 11. Zmagal je olimpijski prvak Italijan Giovanni De Gennaro, drugi je bil Francoz Titouan Castryck, tretji pa Avstrijec Felix Oschmautz.