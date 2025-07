Eva Alina Hočevar svetovna prvakinja: zlato v Franciji!

Kajakašica Eva Alina Hočevar je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Foixu priveslala do naslova svetovne prvakinje do 23 let.

Ljubljančanka Eva Alina Hočevar, ki zadnje leto nastopa v kategoriji do 23 let, je na francoskih brzicah priveslala do zmage. V napetem finalu je za 51 stotink prehitela Američanko Evy Leibfarth, sicer bronasto z lanskih olimpijskih iger v kanuju.

To je za Slovenko prvo zlato odličje na SP do 23 let, lani je bila v kajaku posamično druga in bronasta v kanuju, ob tem pa ima še dve ekipni kolajni. Leta 2018 je slavila tudi naslov mladinske svetovne prvakinje.

Sara Belingar je bila 14., Naja Pinterič pa 25.

Kajakaš Žiga Lin Hočevar pa je bil drugi v finalu mladincev. Slovenec je bil na dobri poti do prevzema vodstva, a ga je dotik v predzadnjih vratih stal nove zmage. V finalu je veslal tudi debitant na mladinskih SP Tadej Tilinger in zasedel 11. mesto, Tjaš Velikonja pa 30.