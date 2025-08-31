Eva Alina Hočevar v posamičnem krosu do srebra

"Start je bil popoln, brez napake in tudi prva protitočna vrata sem odpeljala tako, kot je treba, čoln mi je potem stekel. Na sredini proge sem malo izgubila ravnotežje, ampak sem rešila, tako da se mi zdi, da sem mogoče tam izgubila zlato medaljo, čeprav je Prigent na progi res letela. Kapo dol za njeno vožnjo. Dala sem vse od sebe, vso energijo, ki sem jo imela, vesela sem, da se je obrestovalo," je po srebru v najmlajši disciplini tega športa dejala Eva Alina Hočevar, ki bo poskušala napasti tudi v izločilnih bojih.

Tretje mesto je zasedla Američanka Evy Leibfarth. Ajda Novak je bila deveta (+2,30), Naja Pinterič pa 34. (10,72). S tem je bila prepočasna za izločilne boje, ki se bodo začeli po moški posamični tekmi.