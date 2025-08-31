Svetli način
Eva Alina Hočevar v posamičnem krosu do srebra

Ljubljana, 31. 08. 2025 11.20 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Slovenska kajakašica Eva Alina Hočevar je na tekmi svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah v Tacnu prišla še do drugega odličja. Po tem, ko je bila v petek druga v klasičnem slalomu, je isto uvrstitev ponovila tudi v posamičnem krosu. Za sekundo in 26 stotink je bila od nje hitrejša le Francozinja Camille Prigent.

Eva Alina Hočevar
Eva Alina Hočevar FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

"Start je bil popoln, brez napake in tudi prva protitočna vrata sem odpeljala tako, kot je treba, čoln mi je potem stekel. Na sredini proge sem malo izgubila ravnotežje, ampak sem rešila, tako da se mi zdi, da sem mogoče tam izgubila zlato medaljo, čeprav je Prigent na progi res letela. Kapo dol za njeno vožnjo. Dala sem vse od sebe, vso energijo, ki sem jo imela, vesela sem, da se je obrestovalo," je po srebru v najmlajši disciplini tega športa dejala Eva Alina Hočevar, ki bo poskušala napasti tudi v izločilnih bojih.

Tretje mesto je zasedla Američanka Evy Leibfarth. Ajda Novak je bila deveta (+2,30), Naja Pinterič pa 34. (10,72). S tem je bila prepočasna za izločilne boje, ki se bodo začeli po moški posamični tekmi.

Žiga Lin Hočevar peti v posamičnem kronometru

Po sestri Evi Alini Hočevar se je na posamičnem krosu tekme svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah izkazal tudi njen brat Žiga Lin. Ni se sicer uvrstil na zmagovalni oder, kot je to uspelo sestri, temveč je zasedel peto mesto.

"To je ena izmed mojih najboljših uvrstitev v tej disciplini, zelo sem zadovoljen. Tudi ta tekma je pokazala velik napredek v moji vožnji, lani je bil Joseph Clarke tudi do deset sekund hitrejši. Vsekakor pa sem imel še nekaj rezerve, napako sem naredil takoj po prihodu z zapornice, vse drugo je bilo odlično," je dejal Hočevar, ki je za najhitrejšim Britancem Josephom Clarkom zaostal za sekundo in 63 stotink.

Drugo mesto je zasedel Čeh Jakub Krejči (+0,90), tretje pa še en Britanec Sam Leaver (+0,95). V izločilne boje se je uvrstil tudi Jan Ločnikar, zabeležil je 24. čas (+3,68). S 40. časom (+7,10) je bil za uvrstitev med najboljših 32 prepočasen Jakob Šavli.

kajak kanu eva alina hočevar tacen
